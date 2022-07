L’hormone de croissance (GH, somatotropine) est responsable de la croissance et du développement normaux du corps humain, en particulier pendant l’enfance et l’adolescence. Une analyse de l’hormone de croissance est effectuée en cas de suspicion d’hypothyroïdie ou d’hyperactivité de l’hypophyse, responsable de la sécrétion de somatotropine. Les injections sont utilisées pour traiter le déficit en hormone de croissance chez les enfants. Comment fonctionne l’hormone de croissance, la thérapie a-t-elle des effets secondaires et quel est le coût du traitement ?

Hormone de croissance – qu’est-ce que c’est?

L'hormone de croissance (GH, somatotropine) est un polypeptide sécrété naturellement par l'hypophyse antérieure. L'activité de l'hypophyse est contrôlée par des facteurs hypothalamiques : la somatolibérine (GH-RH), qui a un effet stimulant, et la somatostatine (SRIF), qui a un effet inhibiteur.

Comment fonctionne l’hormone de croissance ?

L’hormone de croissance est responsable de la régulation des processus métaboliques :

augmente la synthèse des protéines, stimule la croissance osseuse,

cartilage et tissu conjonctif,

augmente la densité minérale osseuse,

accélère la cicatrisation des plaies,

conduit à la libération d’acides gras du tissu adipeux,

régule l’équilibre acido-basique; a un effet antidiurétique – il retient les ions sodium dans le corps et entraîne une augmentation de la teneur en eau,

a un effet antagoniste sur l’insuline – inhibe le transport du glucose dans les tissus et son oxydation, améliore la gluconéogenèse dans le foie.

La plus grande sécrétion de somatotropine se produit pendant l'adolescence (environ 800 mg/jour) et diminue progressivement avec l'âge (chez l'adulte, elle est d'environ 400 mg/jour). La sécrétion de GH est pulsatile, l'hormone de croissance est produite en 3-4 heures, avec une prédominance de sécrétion pendant la nuit. La concentration la plus élevée de l'hormone est observée 1 à 4 heures après le sommeil, tandis que la concentration de somatotropine reste faible tout au long de la journée.

Les facteurs qui stimulent la sécrétion naturelle de l’hormone de croissance comprennent l’exercice, le sommeil et les aliments riches en protéines. Une augmentation de la concentration en hormone de croissance est également observée en cas d’exposition au stress, à la suite de douleurs, de blessures et de famine.