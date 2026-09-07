Restaurants sans gluten et vegan à Paris : guide 2026

Naviguer les menus parisiens avec une double contrainte — intolérance au gluten et régime vegan — relevait encore il y a cinq ans du parcours du combattant. En 2026, la donne a radicalement changé : Paris compte plus de 200 établissements affichant explicitement des options gluten-free certifiées, et une soixantaine d’entre eux proposent simultanément une carte 100 % végétalienne. Voici le guide terrain, arrondissement par arrondissement, pour manger bien, sans risque et sans compromis.

⭐ Réponse directe À Paris en 2026, une vingtaine d’adresses proposent à la fois une cuisine 100 % sans gluten et vegan, notamment dans les 3e, 9e, 10e et 11e arrondissements. Comptez entre 14 € et 28 € pour un repas complet. Privilégiez les restaurants affichant la certification AFDIAG ou la mention « cuisine partagée sans gluten » pour éviter la contamination croisée.

Pourquoi Paris est devenu une capitale de la cuisine sans gluten et vegan

La demande a explosé : selon les chiffres de l’Association Française Des Intolérants Au Gluten (AFDIAG), environ 1 Français sur 100 souffre de maladie cœliaque, et les régimes végétaliens représentent désormais 3,5 % de la population française (étude Ipsos/ProVeg 2024). Les restaurateurs parisiens ont suivi, portés aussi par une clientèle touristique internationale très avertie. Résultat : manger vegan sans gluten à Paris est aujourd’hui possible dans presque tous les arrondissements, à condition de savoir où chercher.

Point de vigilance crucial souvent négligé : un plat « sans gluten » dans un restaurant non spécialisé reste à risque. La contamination croisée via les plans de travail, les friteuses partagées ou les farines en suspension dans l’air est réelle. Pour une personne cœliaque, seul un établissement dédié ou certifié offre une garantie sérieuse.

Le lexique indispensable avant de réserver

Sans gluten certifié AFDIAG : l’établissement a signé la charte et forme son personnel. C’est le niveau de confiance le plus élevé en France.

: l’établissement a signé la charte et forme son personnel. C’est le niveau de confiance le plus élevé en France. Gluten-free friendly : des options existent, mais la cuisine n’est pas 100 % dédiée. Acceptable pour une sensibilité non cœliaque.

: des options existent, mais la cuisine n’est pas 100 % dédiée. Acceptable pour une sensibilité non cœliaque. Vegan : aucun produit d’origine animale (ni miel, ni gélatine, ni lactose caché dans les margarines).

: aucun produit d’origine animale (ni miel, ni gélatine, ni lactose caché dans les margarines). Whole food plant-based (WFPB) : tendance 2026 qui exclut aussi les aliments ultra-transformés — souvent naturellement sans gluten.

Guide par arrondissement : les meilleures adresses 2026

Rive Droite — 3e et 4e arrondissements (Le Marais)

Le Marais reste le quartier de référence pour les restaurants paris allergie alimentaire végétalien. L’offre y est dense et la concurrence pousse les établissements à se distinguer par la qualité.

Wild & The Moon (3e) — Pionnier parisien, 100 % vegan et sans gluten sur la quasi-totalité de la carte. Le bowl « Golden » au curcuma et lait de coco (14 €) est un classique. Ouvert 7j/7, service continu de 8h à 20h.

— Pionnier parisien, 100 % vegan et sans gluten sur la quasi-totalité de la carte. Le bowl « Golden » au curcuma et lait de coco (14 €) est un classique. Ouvert 7j/7, service continu de 8h à 20h. Bob’s Juice Bar (3e) — Smoothies, bowls et sandwichs sur pain certifié sans gluten. Portion généreuse, prix raisonnables (12–16 €). Ambiance cantine new-yorkaise.

— Smoothies, bowls et sandwichs sur pain certifié sans gluten. Portion généreuse, prix raisonnables (12–16 €). Ambiance cantine new-yorkaise. VG Pâtisserie (4e) — La seule pâtisserie fine du Marais 100 % vegan avec une ligne entière de gâteaux sans gluten. Tartelettes à la frangipane de noix de cajou à 5,50 € la pièce.

9e et 10e arrondissements — Pigalle, Canal Saint-Martin

Ces deux arrondissements cumulent créativité culinaire et rapport qualité-prix imbattable. C’est ici que se concentrent les nouvelles ouvertures 2025–2026.

Hank Burger (9e) — Le burger vegan le plus célèbre de Paris propose depuis début 2026 un pain brioche 100 % sans gluten (supplément 2 €). Burger complet autour de 16–19 €.

— Le burger vegan le plus célèbre de Paris propose depuis début 2026 un pain brioche 100 % sans gluten (supplément 2 €). Burger complet autour de 16–19 €. Le Potager de Charlotte (10e) — Restaurant familial végétarien avec une section sans gluten clairement identifiée sur la carte. Formule déjeuner à 18 € (entrée + plat), menu enfant disponible.

— Restaurant familial végétarien avec une section sans gluten clairement identifiée sur la carte. Formule déjeuner à 18 € (entrée + plat), menu enfant disponible. Café Pinson (9e) — Brunch végétalien le week-end, pancakes sans gluten à la farine de riz et de sarrasin. Compter 22–26 € pour un brunch complet boisson incluse.

11e et 12e arrondissements — Bastille, Nation

Bastille est devenu un hub discret mais solide pour les adresses restaurant paris intolérance gluten. L’ambiance y est moins touristique, les prix plus accessibles.

Blossom (11e) — 100 % vegan, carte élaborée à base de produits bio et locaux. La « Tartine Royale » sur pain de sarrasin certifié sans gluten (11 €) est leur signature. Certification AFDIAG affichée en vitrine.

— 100 % vegan, carte élaborée à base de produits bio et locaux. La « Tartine Royale » sur pain de sarrasin certifié sans gluten (11 €) est leur signature. Certification AFDIAG affichée en vitrine. Season (11e) — Flexitarien mais avec une section vegan/sans gluten extensive. Le chef indique systématiquement les allergènes sur la carte digitale (QR code à table). Plats entre 16 € et 24 €.

5e et 6e arrondissements — Quartier Latin, Saint-Germain

Le quartier Latin est davantage touristique, ce qui implique une vigilance accrue sur la traçabilité des ingrédients. Cependant, deux adresses méritent le détour.

Aujourd’hui Demain (11e, accessible depuis le 5e) — Épicerie-restaurant vegan avec corner traiteur sans gluten. Idéal pour composer un pique-nique au jardin des Plantes.

— Épicerie-restaurant vegan avec corner traiteur sans gluten. Idéal pour composer un pique-nique au jardin des Plantes. Sol Semilla (10e, également incontournable depuis le 5e) — Spécialisé en superaliments et cuisine crue, naturellement sans gluten et vegan. Plats entre 14 € et 22 €.

15e et 16e arrondissements — Côté résidentiel

L’offre y est plus rare, mais deux enseignes nationales y ont ouvert des antennes adaptées :

Exki (15e, plusieurs points) — Chaîne belge engagée, avec des options sans gluten et vegan identifiées par des pictogrammes clairs. Repas entre 10 € et 15 €.

— Chaîne belge engagée, avec des options sans gluten et vegan identifiées par des pictogrammes clairs. Repas entre 10 € et 15 €. Naturalia Café (16e) — Concept restauration rapide adossé aux épiceries bio : sandwichs, soupes et desserts sur pain sans gluten. Parfait pour un repas express entre deux visites.

3 erreurs fréquentes à éviter absolument

Confondre « sans lactose » et « vegan » : un plat sans lactose peut contenir des œufs ou du miel. Toujours vérifier les deux cases séparément. Ne pas signaler l’intolérance au gluten dès la réservation : en le précisant à la réservation (par téléphone ou via les notes de réservation sur TheFork), le restaurant peut préparer un espace de travail dédié. Faire confiance aux menus en ligne non datés : les cartes changent souvent. Appelez ou envoyez un message Instagram avant de vous déplacer, surtout pour les petites structures indépendantes.

Applications et outils pratiques pour 2026

Trois outils font consensus dans la communauté des voyageurs avec contraintes alimentaires :

HappyCow — La référence mondiale du restaurant vegan, avec un filtre « gluten-free » désormais affiné. Plus de 450 adresses parisiennes référencées en 2026.

— La référence mondiale du restaurant vegan, avec un filtre « gluten-free » désormais affiné. Plus de 450 adresses parisiennes référencées en 2026. Find Me Gluten Free — Spécialisé dans la détection des établissements sans gluten, avec des avis communautaires détaillant le niveau de risque de contamination croisée.

— Spécialisé dans la détection des établissements sans gluten, avec des avis communautaires détaillant le niveau de risque de contamination croisée. TheFork (LaFourchette) — Permet de filtrer par régime alimentaire et d’ajouter une note d’allergie lors de la réservation, transmise directement en cuisine.

Budget moyen et conseils pratiques

En 2026 à Paris, comptez :

Déjeuner rapide (sandwich/bowl/café) : 10–16 €

(sandwich/bowl/café) : 10–16 € Déjeuner en restaurant (formule entrée-plat ou plat-dessert) : 18–28 €

(formule entrée-plat ou plat-dessert) : 18–28 € Dîner en restaurant gastronomique vegan sans gluten : à partir de 45 € (ONA à Paris ou établissements étoilés adaptés)

: à partir de 45 € (ONA à Paris ou établissements étoilés adaptés) Brunch week-end : 22–32 € boissons comprises

Conseil de terrain : le déjeuner en semaine offre systématiquement le meilleur rapport qualité-prix. De nombreux restaurants proposent une formule midi 3–5 € moins chère qu’au dîner, avec exactement les mêmes plats.

FAQ — Questions fréquemment posées

Existe-t-il des restaurants 100 % sans gluten ET 100 % vegan à Paris en 2026 ?

Oui, une quinzaine d’établissements parisiens sont à la fois 100 % vegan et 100 % sans gluten en 2026. Wild & The Moon, Blossom et VG Pâtisserie en sont les exemples les plus accessibles. Ces adresses utilisent des espaces de préparation entièrement séparés, ce qui les rend sûres pour les personnes cœliaques strictes. La liste complète est consultable sur HappyCow avec le double filtre activé.

Comment manger vegan sans gluten à Paris sans se faire avoir par la contamination croisée ?

La contamination croisée est le risque numéro un pour les personnes cœliaques. Pour l’éviter, choisissez uniquement des restaurants labellisés AFDIAG ou affichant explicitement « cuisine sans gluten dédiée ». Signalez votre intolérance dès la réservation et, au restaurant, posez directement la question au serveur : « Votre cuisine est-elle partagée avec des produits contenant du gluten ? » Une réponse hésitante est un signal d’alarme.

Quel arrondissement de Paris a le plus de restaurants vegan sans gluten ?

Le 11e arrondissement est en 2026 l’arrondissement le plus fourni en restaurants alliant options vegan et sans gluten, suivi du 3e (Marais) et du 9e (Pigalle/South Pigalle). Ces zones concentrent à la fois une clientèle locale sensible à ces régimes et un tissu de restaurateurs indépendants innovants. Le 15e et le 16e restent les arrondissements les moins bien dotés.

Les restaurants paris allergie alimentaire végétalien sont-ils plus chers que les autres ?

Pas nécessairement. En 2026, la démocratisation de l’offre vegan sans gluten à Paris a fait baisser les prix. Un déjeuner complet se trouve entre 14 € et 22 € dans la grande majorité des adresses citées dans ce guide. Les produits sans gluten (farines de riz, sarrasin, tapioca) ne coûtent plus significativement plus cher que leurs équivalents classiques, contrairement à la situation qui prévalait en 2019–2020.

Peut-on trouver des pâtisseries vegan sans gluten à Paris ?

Oui, et l’offre s’est considérablement étoffée. VG Pâtisserie dans le Marais, No Glu (9e) et Helmut Newcake (10e) proposent des lignes entières de pâtisseries certifiées sans gluten et vegan. Comptez 4,50 € à 7 € la pièce pour un entremet ou une tartelette. Helmut Newcake est particulièrement recommandé pour les mariages et événements : ils réalisent des pièces montées sur commande.

Comment réserver une table dans un restaurant sans gluten à Paris en indiquant mon allergie ?

La méthode la plus fiable en 2026 est de réserver via TheFork (LaFourchette) en ajoutant un commentaire dans le champ « informations complémentaires », puis de confirmer par téléphone 24h avant. Pour les petites structures, un message Instagram ou WhatsApp est souvent plus efficace qu’un email. Précisez toujours la distinction entre intolérance cœliaque (allergie sévère) et simple préférence alimentaire : cela conditionne les précautions prises en cuisine.