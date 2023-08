Paris est réputée pour sa cuisine raffinée et variée, mais saviez-vous qu’elle offre aussi de nombreuses options pour les végétariens et les végétaliens ? Que vous soyez adepte du sans viande par conviction, par curiosité ou par envie de changer, vous trouverez dans la capitale française de quoi satisfaire vos papilles. Voici quelques-unes des meilleures adresses pour découvrir la gastronomie végétale à Paris.

L’Abattoir Végétal : un lieu branché et gourmand

Situé dans le 18ᵉ arrondissement, L’Abattoir Végétal est un restaurant qui propose une cuisine végétale, bio et de saison. Le nom est un clin d’œil ironique à l’ancienne fonction du lieu, qui était un abattoir. La décoration est cosy et élégante, avec des plantes suspendues et des murs en briques. La carte change régulièrement, mais vous pourrez y déguster des plats créatifs et savoureux, comme le burger de champignons portobello, le risotto aux asperges vertes ou le cheesecake vegan au citron. Le restaurant propose aussi un brunch le dimanche, avec des pancakes, des granolas ou des tartines.

Sol Semilla : un voyage culinaire et éthique

Sol Semilla est un restaurant et une épicerie qui met à l’honneur les super-aliments, ces aliments riches en nutriments et en bienfaits pour la santé. Le restaurant se trouve dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin. Il propose une cuisine végétalienne, sans gluten et sans sucre raffiné, élaborée à partir de produits bio et équitables. Vous pourrez y découvrir des saveurs exotiques et originales, comme le quinoa aux algues, la soupe de cacao ou le gâteau à la caroube. Sol Semilla est aussi un lieu engagé, qui soutient des projets sociaux et environnementaux en lien avec les producteurs.

Hank Vegan Burger : le fast-food revisité

Si vous avez envie d’un burger végétalien, rendez-vous chez Hank Vegan Burger, dans le 3e ou le 9e arrondissement. Hank signifie « Have A Nice Karma », et c’est ce que vous promet ce restaurant qui propose des burgers 100% végétaux, faits maison et délicieux. Vous pourrez choisir parmi plusieurs recettes, comme le burger forestier aux champignons, le burger tataki au tofu mariné ou le burger barbecue au fromage vegan. Les burgers sont accompagnés de frites maison, de salade ou de coleslaw. Et pour le dessert, vous pourrez craquer pour un cookie, un brownie ou une glace vegan.

Gentle Gourmet : la haute cuisine végétale

Gentle Gourmet est un restaurant gastronomique qui offre une cuisine végétalienne raffinée et inventive. Le restaurant se situe dans le 12e arrondissement, près de la Bastille. Il propose un menu dégustation qui change selon les saisons et les inspirations du chef. Vous pourrez y savourer des plats élaborés et esthétiques, comme le carpaccio de betterave chioggia, la raviole de cèpes à la crème de truffe ou le mille-feuille de chocolat noir et framboise. Le restaurant dispose aussi d’une carte des vins véganes, qui respectent les principes de la viticulture biologique et n’utilisent pas de produits d’origine animale.