Paris est une ville qui regorge de monuments célèbres, de musées prestigieux et de quartiers charmants. Mais c’est aussi une ville qui cache des trésors insolites, parfois méconnus du grand public. Si vous voulez sortir des sentiers battus et découvrir un autre visage de la capitale française, voici quelques lieux à ne pas manquer.

Les catacombes de Paris

Sous les rues animées de Paris se trouve un monde souterrain où reposent les ossements de plus de 6 millions de personnes. Les catacombes de Paris sont d’anciennes carrières qui ont servi à entreposer les restes des cimetières surpeuplés au 18e siècle. Aujourd’hui, vous pouvez visiter ce lieu étrange et fascinant, où les crânes et les fémurs sont disposés en motifs macabres. Une expérience qui ne vous laissera pas indifférent.

Le musée des arts forains

Si vous aimez les fêtes foraines, vous allez adorer le musée des arts forains, situé dans le quartier de Bercy. Ce musée privé vous plonge dans l’univers féerique des manèges et des attractions d’antan. Vous pourrez admirer des carrousels, des chevaux de bois, des automates, des jeux d’adresse et même essayer certains d’entre eux. Un lieu magique et ludique, qui ravira les petits et les grands.

L’arène de Lutèce

Saviez-vous que Paris abrite un amphithéâtre romain ? L’arène de Lutèce date du 1er siècle après J.-C. et pouvait accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs. Elle servait à organiser des combats de gladiateurs, des courses de chars et des représentations théâtrales. Tombée dans l’oubli pendant des siècles, elle a été redécouverte au 19e siècle et restaurée. Aujourd’hui, c’est un lieu paisible où vous pourrez vous asseoir sur les gradins et imaginer la vie à l’époque gallo-romaine.

La petite ceinture

La petite ceinture est une ancienne voie ferrée qui faisait le tour de Paris au 19e siècle. Elle a été progressivement abandonnée au cours du 20e siècle, au profit du métro et du RER. Depuis, la nature a repris ses droits sur cette friche industrielle, qui est devenue un havre de verdure et de biodiversité. Vous pouvez parcourir certains tronçons de la petite ceinture à pied ou à vélo, et admirer la flore et la faune qui y ont élu domicile.

Le cimetière des chiens

Paris est connue pour ses cimetières prestigieux, comme le Père-Lachaise ou le Montparnasse. Mais saviez-vous qu’il existe aussi un cimetière dédié aux animaux ? Le cimetière des chiens, situé à Asnières-sur-Seine, est le plus ancien cimetière animalier au monde. Il a été créé en 1899 pour accueillir les dépouilles des compagnons à quatre pattes des Parisiens. Vous pourrez y voir des tombes ornées de statues, de photos ou de messages émouvants, rendant hommage aux chiens, mais aussi aux chats, aux oiseaux ou aux singes qui ont marqué la vie de leurs maîtres.