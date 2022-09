La ville de Paris est l’une des principales destinations touristiques au monde, mais il existe de nombreux sites moins connus à explorer. Des jardins secrets aux musées magnifiques, il est facile de sortir des sentiers battus à Paris. Voici quelques-uns des joyaux cachés les plus incontournables de Paris, ainsi que des restaurants à proximité que les Parisiens adorent.

Si vous recherchez une expérience unique et hors des sentiers battus dans la ville des lumières, assurez-vous de découvrir quelques-uns des joyaux cachés de la ville. Des galeries d'art originales aux jardins secrets, il y en a pour tous les goûts. Alors, prenez votre carte et préparez-vous à découvrir certains des secrets les mieux gardés de Paris !

Les Jardins du Palais royal

Le Palais Royal est un palais du 17e siècle situé dans le centre de Paris près du Louvre. C’était l’ancienne demeure du cardinal de Richelieu, puis du roi Louis XIV jusqu’à la Révolution française.

Ce sont d’ailleurs les seuls jardins parisiens classés « Jardin Remarquable » par le Ministère de la Culture. Ils ont été créés par Victor Louis en 1731 et sont un véritable sanctuaire un jour d’été.

D’un côté, il y a une cour remplie de colonnes noires et blanches, conçues par Daniel Buren en 1986. Flanquée de boutiques et de cafés de mode contemporaine et vintage, c’est un bel endroit pour se promener et l’un des meilleurs joyaux cachés de Paris.

Jardins et hôtels particuliers du Marais

Le Marais est l’un des quartiers les plus préservés de Paris et la place des Vosges est une magnifique place, construite par Henri IV en 1605. Bien que la place elle-même soit assez connue, si vous vous aventurez dans les rues latérales, vous rencontrerez quelques musées et parcs moins connus qui valent vraiment le détour.

Sous les arcades voûtées de la place des Vosges, il y a quelques galeries d’art et restaurants intéressants. L’Ambroisie et le Restaurant Anne sont deux des restaurants les plus connus de la Place des Vosges.

Le Marais possède des musées étonnants, dont le musée Carnavalet, consacré à l'histoire de Paris, et le musée Picasso. L'Hôtel de Soubise est l'un des joyaux cachés les plus charmants de Paris, abritant le Musée de l'Histoire de France et le Musée des Archives nationales.

Les Passages de Paris

Si vous cherchez des choses non touristiques et plus cachées à faire à Paris, alors dirigez-vous vers les passages. La ville possède de nombreuses galeries marchandes couvertes datant des XVIIIe et XIXe siècles, appelées passages.

A proximité se trouve le Passage du Grand Cerf dans la rue Saint Denis à proximité du quartier commerçant de Châtelet-les-Halles. Il a été construit en 1825 et mesure près de 12 mètres de haut, avec une impressionnante verrière. Le Passage des Panoramas est le plus ancien passage couvert de Paris et se trouve dans le 2e arrondissement au 11 Boulevard Montmartre.