Aux portes de Paris, le département des Yvelines est composé à 80 % d’espaces naturels, de forêts et de terres agricoles. Avec une variété inégalée de propriétés de luxe, allant des manoirs aux appartements familiaux dans les communes historiques de l’est du département et des propriétés rurales à l’ouest et au sud, les Yvelines sont devenues une destination de choix pour les Parisiens.

Les Yvelines commencent à attirer des investisseurs immobiliers en raison de sa proximité avec la capitale française. Le nombre d’appartements disponibles sur le marché ne cesse d’augmenter. Contrairement à Paris, les prix de l’immobilier y sont encore raisonnables. D’ailleurs, sur Cogedim, vous pouvez voir toutes les offres d’immobilier neuf dans les Yvelines.

Le marché immobilier dans les Yvelines

Les Yvelines est un département en Île-de-France qui attirent un grand nombre de personnes. Suite à la pandémie, les gens ont cherché un endroit avec plus d’espaces. Et les Yvelines sont à proximité de la capitale. Les Yvelines sont un havre résidentiel et un centre hippique majeur. Cette partie de la France est extrêmement populaire auprès de ceux qui veulent les lumières vives de Paris à proximité, mais apprécient d’avoir de l’espace.

En moyenne, le prix du m2 dans les Yvelines est de 4 202 euros. Cependant, ceci varie selon l’emplacement. Les appartements se développent de plus en plus dans cette région. Et au cours des dernières années, il y a eu une forte demande.

Les Yvelines, un département à proximité de la capitale

Les Yvelines se trouvent à l’ouest de Paris. Ce département est célèbre pour la qualité et la diversité de ses paysages, alliées à son riche patrimoine architectural. Les Yvelines bénéficient d’une situation géographique privilégiée. Les aéroports de Paris sont facilement accessibles depuis ce département. De plus, il est aussi accessible sur le Pays de Chartres et la Normandie à l’ouest.

La partie nord et la partie est des Yvelines font partie de la région parisienne. Cependant, le reste est une région rurale. Vous pouvez notamment y découvrir la forêt de Rambouillet. Pour ceux qui ne le savent pas encore Versailles fait partie des Yvelines. Ainsi, contrairement à d’autres villes de ce département, le prix de l’immobilier y est beaucoup plus cher. Le site piros.fr nous montre les détails sur l’évolution du marché immobilier dans ce département.

Les perspectives de l’immobilier neuf

Il y a une forte demande d’immobilier neuf dans les Yvelines. Cela s’explique surtout par le fait que les Parisiens et les habitants de la première couronne souhaitent de plus en plus s’installer dans des villes plus proches de la nature, comme Saint-Germain-en-Laye et Versailles. Certains choisissent de s’installer à l’ouest des Yvelines pour adopter un mode de vie plus rural.

Cet entrecroisement devrait maintenir le marché immobilier dans les années à venir. La demande étant nettement supérieure à l’offre, la hausse des prix observée depuis 2018 devrait se poursuivre. Heureusement, les appartements constituent une alternative intéressante. Ce marché présente encore de nombreuses opportunités pour les investisseurs.