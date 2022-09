Après avoir arpenté le cœur de la Capitale, le Camping de Paris met à disposition plusieurs hébergements insolites et dépaysants. Je vous invite à découvrir ces opportunités.

Les nombreux choix possibles

Dormir et séjourner au Camping de Paris signifie détente et confort à proximité de la Ville Lumière. L’endroit est réputé pour accueillir touristes et visiteurs dans des chalets, des mobils homes, des roulottes sans oublier les Tentes Toiles & Bois.

Vous serez à l’aise en pleine nature avec des services similaires à l’hôtel. De plus, les draps et le linge de toilette sont disponibles.

Les catégories de chalets

Pour 6 personnes, le Chalet Portland est adapté aux familles avec 3 chambres et un immense salon. La cuisine ouverte dispose d’une table haute, d’une terrasse de 17 m², d’une salle de bain avec douche XL, de WC séparés et de la Télé.

Quant au Chalet Ontario, il est homologué PMR avec sa rampe d’accès. Le Chalet Ontario possède une suite parentale et d’une chambre d’enfants.

La pièce commune inclut cuisine et coin repas. Quant au Chalet Evasion, il est composé d’un chalet en bois avec un design intérieur et un espace de vie dedans/dehors pour des repas en pleine nature.

Les roulottes et les cottages

Les roulottes en bois sont destinées à une famille de 4 personnes. La roulotte allie le confort du mobil home.

Un coin cuisine équipée est présent ainsi que 2 chambres, une salle de bains avec douche et WC séparés. Les formules Cottages peuvent accueillir 5 ou 6 personnes.

Un premier modèle met en avant une jolie terrasse semi-couverte de 9 m². De grandes ouvertures donnent sur l’extérieur.

L’espace séjour, le coin cuisine équipée, le canapé lit et la Télé font partie des éléments. Deux chambres et une salle de bains avec WC séparés complètent le tout.

L’autre modèle de Cottage comprend une terrasse couverte de 12 m². Doté d’une cuisine intégrée moderne avec ilot central, l’endroit possède un coin salon, d’une banquette et d’un lit tiroir.

Deux chambres avec salle d’eau de grand volume avec WC séparés composent aussi l’hébergement.

Les tentes du Camping de Paris

La Tante Classic 4 et la Tente Sweet sont à découvrir. La Tente Classic 4 implique 2 chambres, un espace cuisine et une grande terrasse.

Quant à la Tente Sweet, elle intègre 2 chambres dont une avec lit double et l’autre avec trois lits simples. Il faut ajouter l’espace cuisine, la salle de bain avec douche et une superbe terrasse.

Crédit Photo : clubcampings.com & tourisme-pyreneesorientales.com