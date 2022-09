Les hôtels et appartements du 15e arrondissement de Paris proposent des hébergements abordables dans un quartier résidentiel principalement à revenu moyen à élevé, loin du centre touristique, mais de nombreuses lignes de métro vous emmènent rapidement et facilement vers les principales attractions. C’est un bel endroit pour jouer au casino en ligne france.

En effet, si vous choisissez un hôtel dans le quartier de Grenelle à côté du Champ de Mars, vous serez aussi proche de la Tour Eiffel que si vous séjourniez de l’autre côté du parc dans le 7e arrondissement mais vous bénéficierez probablement d’un tarif hôtelier inférieur.

Hôtel Moderniste

L'Hôtel Moderniste, situé dans le quartier parisien de la Convention, aux allures de village, à mi-chemin entre le parc des expositions de la Porte de Versailles et la station de métro Convention où la ligne 12 vous emmène au centre de Paris et de Montmartre, propose 40 chambres (dont des chambres familiales pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes) et une ambiance propre et moderne rehaussée par un décor Art Déco / Moderne. Une salle de petit-déjeuner spacieuse se double d'un coin salon où vous pourrez déguster du café, du thé et des madeleines gratuits l'après-midi et le soir, et propose également un bar en libre-service.

Comme son hôtel jumeau, l’hôtel Fabric à Oberkampf, l’hôtel 4 étoiles Moderniste offre une excellente insonorisation et une literie super confortable – les deux choses les plus importantes pour une bonne nuit de sommeil. Bien que la taille des chambres soit un peu petite, comme dans la plupart des hôtels parisiens, les tarifs très abordables vous permettent d’en avoir pour votre argent.

Hôtel Pullman

L’hôtel 4 étoiles Pullman, dans le quartier de Grenelle du 15e, offre des vues spectaculaires sur la Tour Eiffel depuis de nombreuses chambres et même la salle de sport bien équipée depuis son emplacement près du bord du Champs de Mars, quelques-unes des raisons pour lesquelles les visiteurs le classe comme l’un des hôtels avec un excellent rapport qualité-prix.

Comparé à la plupart des autres hôtels parisiens proches de la Tour Eiffel, le Pullman est immense, 430 chambres et suites confortablement décorées dans des gris sophistiqués avec des touches occasionnelles de couleurs vives. De plus, l’hôtel propose de nombreuses chambres communicantes, ce qui en fait un choix idéal pour les familles ou les groupes d’amis.

Hôtel Rose Bourbon

L’Hôtel Rose Bourbon est le dernier et l’un des hôtels les plus élégants d’un charmant quartier résidentiel du quartier populaire de Grenelle, dans le 15e arrondissement. Inspiré par le motif Art déco de la rose bourbon, il dispose de 39 chambres sereines avec un mobilier moderne et confortable, des touches de couleurs comme des bijoux, des parquets chaleureux et des espaces publics attrayants.

Bien que l’hôtel ne soit qu’à 10 minutes en métro de la partie la plus touristique de Paris et à quelques pas de la tour Eiffel, du musée Branly, de la Seine et du parc André Citroën, qui abrite la montgolfière de Paris, il vous permet également de découvrir à quoi pourrait ressembler la vie dans un vrai quartier parisien.