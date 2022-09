Aires de jeux, expos, outlets, bars, lounges, occasions… Paris est un véritable paradis pour les geeks et les adeptes de la culture populaire ! Découvrez les meilleurs endroits où aller et s’amuser à Paris.

Vous êtes fan de manga, de jeux vidéo, de meilleur casino en ligne, de collection, de BD, de k-pop, de jeux vidéo de rôle, de films en tous genres ? Vous êtes peut-être à la recherche d’expériences agréables et de bonnes adresses séjournant votre ardeur à Paris ? Ne cherchez plus, vous êtes arrivé à la bonne page Web. Cette information présente un choix de concepts d’excursions geek et culture populaire pour tous les âges et tous les budgets.

Paris c’est la capitale de la mode, de l’art, de la gastronomie et en plus le paradis des geeks. En fait, c’est là que s’organisent les plus grandes manifestations de la culture populaire. C’est aussi là que l’on découvre les bars et cafés les plus divertissants, les expositions d’œuvres d’art de rue, les magasins thématiques, les salles de sport, les jeux d’évasion les plus fous…

Participant One, le bar rétrogaming ultra sympa du quartier des Halles

Des cocktails inventifs aussi bluffants que bons, une ambiance joyeuse et festive, des jeux vidéo en libre-service : nous avons découvert le bar le plus efficace de Paris pour passer un très bon la nuit avec des associés. Adeptes du rétrogaming et de la culture populaire, direction le bar Participant One !

Sport Insolite : l’endroit pour jouer au Quidditch à Paris

Avis aux moldus parisiens qui veulent se transformer en sorciers ! Le sport mondial sorcier d’Harry Potter, le Quidditch, est un véritable succès, et 4 sports de golf fournissent des équipements pour lui faire découvrir Paris et l’Ile-de-France.

The Good Sport

Vous avez besoin de jouer ? Pourquoi ne pas aller au bar des sports de glisse The Good Sport. Le site présente plus de 800 jeux de société, ainsi que quelques jeux vidéo. Des événements à faire consommer sucré !

Voici des bars cachés dans la capitale :

Harry Potter à Paris : une balade dans les pas du célèbre sorcier

Vous êtes fan d’Harry Potter et du monde magique créé par JK Rowling ? Vous êtes alors au bon endroit : Paris regorge de lieux incontournables liés au petit sorcier et à ses aventures… Découvrez les traces laissées par la saga Harry Potter et les Animaux improbables dans la capitale !

Un karaoké pour les cinéphiles débarque à Paris

Excellente nouvelle pour les cinéphiles et les musicaux : le Paradiso, cinéma-hôtel du groupe MK2, ouvre La la Land, une salle de karaoké particulière pour les cinéphiles qui peut faire chanter tout Paris !

Paris Games Week 2022 : ouverture de l’affiche

Après trois ans d’absence, la Paris Games Week revient cette année avec un gros programme qui revient, du 2 au 6 novembre 2022. Et le terrain est enfin ouvert !