Musées parisiens ouverts le mardi : guide 2026

Vous avez prévu une journée de visite à Paris un mardi et vous venez de découvrir que votre musée de prédilection est fermé ? Bienvenue dans l’un des pièges les plus classiques du tourisme parisien. Le mardi est la grande journée de fermeture des musées français — mais avec des exceptions notables que beaucoup de visiteurs ignorent. En 2026, connaître ces exceptions peut transformer une journée ratée en une découverte inattendue.

📍 Réponse directe

La plupart des grands musées parisiens (Louvre, Orsay, Pompidou) sont fermés le lundi, pas le mardi. En revanche, le Centre Pompidou ferme le mardi. Le Louvre et Orsay sont eux bien ouverts le mardi, avec des horaires habituels de 9h à 18h. Plusieurs petits musées parisiens ouvrent aussi le mardi, souvent gratuitement le premier dimanche du mois.

Musées parisiens fermés le mardi : lesquels sont vraiment concernés ?

Le grand malentendu tient à une confusion entre deux politiques de fermeture. En France, les musées nationaux ferment traditionnellement le mardi, tandis que les musées municipaux de la Ville de Paris ferment le lundi. Cette distinction est fondamentale pour organiser votre programme en 2026.

Les musées nationaux fermés le mardi

Voici les établissements qui appliquent la fermeture hebdomadaire le mardi :

Centre Pompidou (4e arr.) — Fermé le mardi toute l’année. Rouverture prévue après travaux en 2025-2026 : vérifiez l’avancement des travaux sur le site officiel avant votre visite, car le calendrier de réouverture peut encore évoluer.

— Fermé le mardi toute l’année. Rouverture prévue après travaux en 2025-2026 : vérifiez l’avancement des travaux sur le site officiel avant votre visite, car le calendrier de réouverture peut encore évoluer. Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge (5e arr.) — Fermé le mardi. Ouvert du mercredi au lundi de 9h30 à 18h15. Tarif plein : 12 €.

— Fermé le mardi. Ouvert du mercredi au lundi de 9h30 à 18h15. Tarif plein : 12 €. Musée Gustave Moreau (9e arr.) — Fermé le mardi. Ouvert 10h-18h les autres jours. Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 26 ans (ressortissants UE).

— Fermé le mardi. Ouvert 10h-18h les autres jours. Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 26 ans (ressortissants UE). Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye — Fermé le mardi. Incontournable pour les amateurs de préhistoire, à 20 minutes de Paris en RER A.

— Fermé le mardi. Incontournable pour les amateurs de préhistoire, à 20 minutes de Paris en RER A. Musée des Arts et Métiers (3e arr.) — Fermé le lundi, mais attention : horaires réduits certains mardis selon la programmation. À vérifier.

Point de vigilance : certains musées nationaux ajustent leur jour de fermeture en période estivale ou lors d’expositions temporaires à fort trafic. Ne vous fiez jamais uniquement à un article de blog — consultez toujours le site officiel quelques jours avant votre visite.

Musées parisiens ouverts le mardi : la liste complète 2026

Bonne nouvelle : les musées municipaux de la Ville de Paris sont presque tous ouverts le mardi. Ce sont eux qui ferment le lundi. En 2026, cette règle s’applique à plus d’une quinzaine d’établissements parisiens.

Les grands musées municipaux ouverts le mardi

Musée d’Art Moderne de Paris – MAM (16e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h (21h le jeudi lors des nocturnes). Tarif expo temporaire : 14 €. Collections permanentes gratuites.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h (21h le jeudi lors des nocturnes). Tarif expo temporaire : 14 €. Collections permanentes gratuites. Musée Carnavalet – Histoire de Paris (3e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes entièrement gratuites. L’un des meilleurs rapports qualité-visite de Paris.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes entièrement gratuites. L’un des meilleurs rapports qualité-visite de Paris. Musée de la Vie Romantique (9e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites. Jardin accessible dès l’ouverture.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites. Jardin accessible dès l’ouverture. Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris (8e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites. Musée Cernuschi (8e arr.) — Dédié aux arts de l’Asie. Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites.

— Dédié aux arts de l’Asie. Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites. Maison de Victor Hugo (4e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites. Idéal pour un arrêt place des Vosges.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Collections permanentes gratuites. Idéal pour un arrêt place des Vosges. Musée Zadkine (6e arr.) — Petit musée de Paris ouvert le mardi, dédié au sculpteur Ossip Zadkine. Jardin de sculptures remarquable. Entrée gratuite hors expos temporaires.

Les musées nationaux ouverts le mardi : les incontournables

Musée du Louvre (1er arr.) — Ouvert du mercredi au lundi, et le mardi jusqu’à 21h45 lors des nocturnes. En dehors des nocturnes, horaires habituels 9h-18h. Tarif : 22 € en 2026 (billet horodaté obligatoire, réservation en ligne fortement conseillée).

— Ouvert du mercredi au lundi, et le mardi jusqu’à 21h45 lors des nocturnes. En dehors des nocturnes, horaires habituels 9h-18h. Tarif : 22 € en 2026 (billet horodaté obligatoire, réservation en ligne fortement conseillée). Musée d’Orsay (7e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 9h30-18h (21h45 le jeudi). Tarif : 16 €. Attention, les files d’attente le mardi matin sont parmi les plus longues de la semaine.

— Ouvert du mardi au dimanche, 9h30-18h (21h45 le jeudi). Tarif : 16 €. Attention, les files d’attente le mardi matin sont parmi les plus longues de la semaine. Musée de l’Orangerie (1er arr.) — Ouvert du mercredi au lundi, donc fermé le mardi . Ne pas confondre avec Orsay !

— Ouvert du mercredi au lundi, donc . Ne pas confondre avec Orsay ! Musée du quai Branly – Jacques Chirac (7e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h30-19h (21h le jeudi et vendredi). Tarif : 14 €.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h30-19h (21h le jeudi et vendredi). Tarif : 14 €. Musée Rodin (7e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h30. Tarif : 14 € (jardin seul : 4 €). Le jardin est l’un des plus beaux espaces verts du 7e.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h30. Tarif : 14 € (jardin seul : 4 €). Le jardin est l’un des plus beaux espaces verts du 7e. Musée de l’Armée – Invalides (7e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h (17h en basse saison). Tarif : 15 €.

— Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h (17h en basse saison). Tarif : 15 €. Musée Marmottan Monet (16e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h (21h le jeudi). Tarif : 14 €. La plus grande collection de Monet au monde en dehors de Giverny.

Petits musées parisiens ouverts le mardi : les pépites à ne pas manquer

Si vous cherchez un petit musée paris ouvert mardi pour fuir les foules, voici une sélection de lieux moins connus mais tout aussi remarquables :

Musée de la Chasse et de la Nature (3e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 11h-18h. Tarif : 10 €. L’un des musées les plus étonnants de Paris, mêlant art contemporain et histoire naturelle dans un hôtel particulier du Marais.

— Ouvert du mardi au dimanche, 11h-18h. Tarif : 10 €. L’un des musées les plus étonnants de Paris, mêlant art contemporain et histoire naturelle dans un hôtel particulier du Marais. Musée Jacquemart-André (8e arr.) — Ouvert du lundi au dimanche (y compris mardi), 10h-18h. Tarif : 15 €. Café salon sur place, idéal pour une pause déjeuner raffinée.

— Ouvert du lundi au dimanche (y compris mardi), 10h-18h. Tarif : 15 €. Café salon sur place, idéal pour une pause déjeuner raffinée. Musée de la Monnaie de Paris (6e arr.) — Ouvert du mardi au dimanche, 11h-18h (21h le vendredi). Tarif : 12 €.

— Ouvert du mardi au dimanche, 11h-18h (21h le vendredi). Tarif : 12 €. Musée en Herbe (1er arr.) — Ouvert 7j/7 dont le mardi, 10h-19h. Spécialisé dans l’art pour les enfants. Idéal pour les familles en visite à Paris.

— Ouvert 7j/7 dont le mardi, 10h-19h. Spécialisé dans l’art pour les enfants. Idéal pour les familles en visite à Paris. Musée de l’Érotisme (fermé) — À noter pour information : ce musée emblématique de Pigalle a définitivement fermé. On vous épargnera la fausse piste.

Nos conseils pratiques pour visiter Paris un mardi en 2026

Le mardi est statistiquement l’un des jours les plus fréquentés au musée d’Orsay et au Louvre, précisément parce que beaucoup de visiteurs fuient le lundi (fermeture de nombreux musées municipaux). Voici comment optimiser votre journée :

Réservez vos billets en ligne — Obligatoire au Louvre depuis 2021, fortement recommandé à Orsay. Les créneaux du matin (9h30-11h) partent en premier.

— Obligatoire au Louvre depuis 2021, fortement recommandé à Orsay. Les créneaux du matin (9h30-11h) partent en premier. Combinez des musées de types différents — Exemple idéal un mardi : Musée d’Orsay le matin (impressionnisme), déjeuner dans le 7e, Musée Rodin l’après-midi (jardin compris). Comptez 5-6 km à pied, très faisable.

— Exemple idéal un mardi : Musée d’Orsay le matin (impressionnisme), déjeuner dans le 7e, Musée Rodin l’après-midi (jardin compris). Comptez 5-6 km à pied, très faisable. Profitez des nocturnes — Le jeudi, Orsay, le Louvre et le quai Branly restent ouverts jusqu’à 21h45. Si votre mardi est complet, le jeudi soir offre des conditions de visite idéales (moins de monde, lumière tamisée).

— Le jeudi, Orsay, le Louvre et le quai Branly restent ouverts jusqu’à 21h45. Si votre mardi est complet, le jeudi soir offre des conditions de visite idéales (moins de monde, lumière tamisée). Évitez la confusion Orangerie/Orsay — Ces deux musées sont souvent associés dans les guides, mais l’Orangerie est fermée le mardi. Erreur très fréquente chez les primo-visiteurs.

— Ces deux musées sont souvent associés dans les guides, mais l’Orangerie est fermée le mardi. Erreur très fréquente chez les primo-visiteurs. La gratuité le premier dimanche du mois — La plupart des musées nationaux sont gratuits le premier dimanche du mois. Si vous avez la flexibilité, préférez ce créneau pour les musées à tarif élevé comme le Louvre (22 €).

FAQ — Questions fréquentes sur les musées parisiens le mardi

Quel musée est fermé le mardi à Paris ?

Le Centre Pompidou, le Musée de Cluny, le Musée de l’Orangerie et le Musée Gustave Moreau sont fermés le mardi en 2026. Ces établissements appliquent la règle des musées nationaux qui ferment le mardi (contrairement aux musées de la Ville de Paris, qui ferment le lundi). Vérifiez toujours le site officiel avant de vous déplacer, surtout lors des jours fériés ou des périodes de travaux.

Le Louvre est-il ouvert le mardi ?

Oui, le Louvre est ouvert le mardi. Il ouvre de 9h à 18h du mercredi au lundi et le mardi, avec des nocturnes jusqu’à 21h45 certains soirs. En 2026, le tarif plein est de 22 € et la réservation en ligne est obligatoire. La fermeture hebdomadaire du Louvre est le mardi — non, c’est une idée reçue : le Louvre ferme le mardi uniquement lors de jours fériés spécifiques, pas chaque semaine.

Le musée d’Orsay est-il ouvert le mardi ?

Oui, le musée d’Orsay est ouvert le mardi de 9h30 à 18h. C’est même l’un des rares grands musées nationaux à appliquer l’ouverture le mardi sans exception hebdomadaire. Attention cependant : le mardi est l’un des jours les plus fréquentés. Réservez votre créneau horaire en ligne pour éviter les files d’attente qui peuvent dépasser 45 minutes à l’entrée.

Quels musées parisiens sont gratuits le mardi ?

Les musées municipaux de la Ville de Paris (Carnavalet, MAM, Petit Palais, Maison de Victor Hugo, Musée Zadkine, Musée de la Vie Romantique, Cernuschi…) proposent leurs collections permanentes gratuitement tous les jours d’ouverture, y compris le mardi, toute l’année. Les musées nationaux sont quant à eux gratuits pour tous le premier dimanche du mois (pas le mardi donc), et gratuitement chaque jour pour les moins de 26 ans résidant dans l’UE.

Existe-t-il des musées ouverts tous les jours de la semaine à Paris, mardi inclus ?

Oui, quelques musées parisiens n’appliquent aucune fermeture hebdomadaire : le Musée Jacquemart-André (ouvert 7j/7, 10h-18h), le Musée en Herbe (7j/7, 10h-19h) et le Musée Grévin (ouvert tous les jours, horaires variables selon la saison) figurent parmi les plus accessibles. Le Musée de l’Armée aux Invalides ouvre également sans fermeture hebdomadaire certaines périodes de l’année.

Comment savoir si un musée parisien est fermé un mardi férié en 2026 ?

En 2026, les jours fériés tombant un mardi sont le 1er janvier, le 1er mai et, selon le calendrier liturgique, certaines fêtes religieuses. La règle générale : les musées nationaux ferment systématiquement le 1er mai, souvent le 1er janvier, et parfois le 25 décembre. Les musées municipaux peuvent rester ouverts certains fériés avec des horaires réduits. La méthode fiable reste de consulter directement l’agenda en ligne du musée ou de les appeler 48h avant votre visite.