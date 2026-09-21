Restaurants thématiques animaux au Muséum d’Histoire Naturelle Paris

Vous venez de passer deux heures à frissonner devant le squelette de baleine bleue de la Grande Galerie de l’Évolution, vos enfants réclament à manger, et l’idée de fuir le Jardin des Plantes pour trouver un sandwich banal vous semble presque insultante. Bonne nouvelle : le Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris et ses alentours ont développé en 2026 une offre de restauration qui prolonge l’immersion zoologique bien au-delà des vitrines. Voici le guide concret pour manger sans rompre le charme.

📍 Réponse directe : Le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris propose plusieurs points de restauration dans l’enceinte du Jardin des Plantes : la cafétéria de la Grande Galerie de l’Évolution (menu enfant ~10 €), le restaurant La Baleine Bleue et les kiosques du jardin. Pour une expérience thématique animaux poussée, les tables situées face aux enclos de la Ménagerie ou le Café de la Paix du Jardin sont les adresses incontournables en famille.

Le contexte : manger au Muséum, un enjeu souvent sous-estimé

Le site du Jardin des Plantes est vaste — plus de 23 hectares — et accueille chaque année près de 2,5 millions de visiteurs entre ses différents musées, sa ménagerie (la plus ancienne du monde, ouverte en 1794) et ses serres tropicales. Pourtant, la question « où manger musée histoire naturelle paris » reste l’une des plus tapées par les familles avant leur visite, preuve que l’offre est encore mal connue.

En 2026, le MNHN a consolidé son offre de restauration autour de trois axes : la cafétéria intégrée à la Grande Galerie, les espaces de pique-nique aménagés, et des partenariats avec des restaurateurs du quartier Mouffetard / Austerlitz qui jouent la carte thématique. Voici comment s’y retrouver.

À l’intérieur du Muséum : les points de restauration officiels

La cafétéria de la Grande Galerie de l’Évolution

Située au rez-de-chaussée de la Grande Galerie de l’Évolution (36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005), cette cafeteria museum paris enfant est la solution la plus pratique pour ne pas couper sa visite. Elle propose :

Un menu enfant à environ 9,50 € à 11 € (sandwich ou plat chaud + boisson + dessert), parfaitement calibré pour les 4-12 ans

(sandwich ou plat chaud + boisson + dessert), parfaitement calibré pour les 4-12 ans Des plats du jour à 12-15 € pour les adultes, renouvelés chaque semaine selon la saison

pour les adultes, renouvelés chaque semaine selon la saison Une sélection de boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries en continu

Une décoration intégrée à l’esprit naturaliste : illustrations zoologiques au mur, mobilier sobre en bois clair

Point de vigilance : la cafétéria est accessible uniquement aux visiteurs ayant acheté un billet pour la Grande Galerie (entrée adulte : 13 €, gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants UE). Elle affiche souvent complet le week-end entre 12h30 et 14h — arrivez avant ou après ce créneau.

Les kiosques et buvettes du Jardin des Plantes

Plusieurs kiosques sont répartis dans les allées du jardin, notamment à proximité de la Ménagerie du Jardin des Plantes. En 2026, le kiosque central propose des formules pique-nique à 7-9 € (wrap, boisson, fruit) idéales pour manger en observant les animaux. Le mobilier extérieur face aux enclos des loups et des ours rend l’expérience particulièrement immersive — c’est l’approche « musée paris animaux restaurant » dans sa version la plus simple et la plus directe.

Attention : ces kiosques fonctionnent en saison (de début avril à fin octobre) et ferment par mauvais temps. Vérifiez les conditions avant de miser dessus.

L’expérience thématique animaux : où l’immersion est maximale

Le Café de la Ménagerie : manger face aux enclos

C’est l’adresse la plus recherchée pour un repas vraiment thématique. Installé à l’entrée de la Ménagerie (57, rue Cuvier, 75005), ce café-restaurant propose une terrasse ouverte de mai à septembre, avec vue directe sur les volières et les enclos des petits mammifères. La carte tourne autour de plats simples mais soignés :

Formule déjeuner adulte : 14-18 € (entrée + plat ou plat + dessert)

(entrée + plat ou plat + dessert) Carte enfant avec thématique animale illustrée : chaque plat porte le nom d’un animal de la Ménagerie (le « Flamant » pour la salade, le « Panda roux » pour le dessert chocolaté…)

Brunch du dimanche à 22 € par adulte, avec animation naturaliste pour les enfants certains dimanches

L’entrée à la Ménagerie est payante (adulte : 14 €, enfant 3-12 ans : 11 €) et vous donne accès au café sans supplément. C’est un vrai restaurant thématique animaux paris dans toute la force du terme.

Le Restaurant La Serre : botanique et faune, la combinaison gagnante

Moins connu des touristes, ce restaurant est niché à deux pas de la Grande Serre tropicale. Sa décoration mêle taxidermie décorative (reproductions, pas d’animaux naturalisés originaux), illustrations naturalistes d’époque et plantes exotiques suspendues. En 2026, il est particulièrement recommandé pour les groupes et les sorties scolaires avec réservation préalable.

Menu groupe à partir de 16 € par personne (minimum 10 personnes)

(minimum 10 personnes) Carte « solo » entre 18 et 28 € le midi pour un plat principal

le midi pour un plat principal Accueil possible en dehors des horaires de visite classiques sur réservation (idéal pour les sorties entreprises)

Aux alentours immédiats : les meilleures alternatives thématiques

La rue Mouffetard et ses abords : la faune du quartier

À 8 minutes à pied de l’entrée principale du Muséum, la rue Mouffetard (75005) offre un éventail de restaurants adaptés à toutes les bourses. Pour rester dans la thématique, plusieurs adresses ont su capitaliser sur la proximité du MNHN :

L’Oryctérope (nom d’un mammifère insectivore africain) : bistrot décoré d’illustrations animalières, carte française, plat du jour entre 13 et 16 €

(nom d’un mammifère insectivore africain) : bistrot décoré d’illustrations animalières, carte française, plat du jour entre Les Animaux Fantastiques : crêperie familiale à thème fantasy/nature, crêpes salées à partir de 8,50 €

: crêperie familiale à thème fantasy/nature, crêpes salées à partir de Plusieurs boulangeries artisanales proposant des viennoiseries en forme d’animaux — un détail qui fait la différence avec les enfants

Le quartier Austerlitz : pour les budgets serrés

L’entrée côté Gare d’Austerlitz (13e arrondissement) donne accès à des restaurations rapides de qualité à moins de 500 mètres : food trucks stationnés boulevard de l’Hôpital (formules à partir de 6 €), brasseries traditionnelles autour de 12-15 € le plat. Moins thématiques, mais efficaces quand les files d’attente internes sont trop longues.

Conseils pratiques pour bien organiser son repas

Réservez le week-end : la cafétéria interne et le Café de la Ménagerie affichent complet dès 12h45 les samedis et dimanches de printemps/été. Réservation possible en ligne pour le Café de la Ménagerie.

la cafétéria interne et le Café de la Ménagerie affichent complet dès 12h45 les samedis et dimanches de printemps/été. Réservation possible en ligne pour le Café de la Ménagerie. Pique-nique autorisé : le Jardin des Plantes est l’un des rares jardins parisiens où le pique-nique est officiellement toléré dans les allées (pas sur les pelouses centrales). Apportez votre repas pour une économie réelle.

le Jardin des Plantes est l’un des rares jardins parisiens où le pique-nique est officiellement toléré dans les allées (pas sur les pelouses centrales). Apportez votre repas pour une économie réelle. Allergènes : la cafétéria de la Grande Galerie dispose d’un menu allergènes détaillé — demandez-le à l’accueil, il n’est pas systématiquement affiché.

la cafétéria de la Grande Galerie dispose d’un menu allergènes détaillé — demandez-le à l’accueil, il n’est pas systématiquement affiché. Accessibilité PMR : tous les points de restauration internes sont de plain-pied ou équipés d’ascenseur. Les kiosques extérieurs sont accessibles en fauteuil roulant.

tous les points de restauration internes sont de plain-pied ou équipés d’ascenseur. Les kiosques extérieurs sont accessibles en fauteuil roulant. Horaires décalés : optez pour 11h30 ou 14h30 pour éviter les pics d’affluence et profiter d’un service plus attentionné.

FAQ — Questions fréquentes sur les restaurants du Muséum d’Histoire Naturelle

Y a-t-il un restaurant thématique animaux à Paris près du Muséum d’Histoire Naturelle ?

Oui, le Café de la Ménagerie (57, rue Cuvier, 75005) est le restaurant thématique animaux le plus immersif à Paris dans cet environnement. Sa terrasse face aux enclos et sa carte illustrée par animal en font la référence pour une sortie famille zoologique. Comptez 14-18 € par adulte le midi en 2026.

Peut-on manger à la cafétéria du Muséum sans payer le billet d’entrée ?

Non. La cafétéria de la Grande Galerie de l’Évolution est réservée aux visiteurs munis d’un billet valide. En revanche, les kiosques du Jardin des Plantes sont accessibles librement, l’entrée dans le jardin étant gratuite. Si vous souhaitez juste déjeuner, les kiosques ou les adresses de la rue Mouffetard sont plus adaptés.

La cafétéria du Muséum est-elle adaptée aux enfants en bas âge ?

Oui, la cafétéria de la Grande Galerie propose un menu enfant à environ 10 € et dispose de chaises hautes sur demande. L’espace est suffisamment grand pour manœuvrer une poussette, et le personnel est habitué aux familles avec jeunes enfants. Préférez les horaires d’ouverture (11h-15h) en dehors du pic de midi.

Peut-on pique-niquer au Jardin des Plantes ?

Oui, le pique-nique est toléré dans les allées du Jardin des Plantes, à condition de respecter les zones autorisées (pas sur les pelouses scientifiques). C’est une option très appréciée des familles en 2026, surtout face à la Ménagerie. Des poubelles de tri sont disponibles tout au long du parcours.

Quels sont les horaires des restaurants du Muséum d’Histoire Naturelle à Paris ?

La cafétéria de la Grande Galerie est ouverte aux horaires du musée, généralement de 10h à 17h (fermeture le mardi). Le Café de la Ménagerie fonctionne de 10h à 17h30 en basse saison, jusqu’à 19h en été. Les kiosques du jardin sont opérationnels d’avril à octobre, selon la météo. Il est conseillé de vérifier sur le site officiel mnhn.fr avant votre visite.

Existe-t-il des restaurants thématiques animaux à Paris en dehors du Muséum ?

Plusieurs adresses parisiennes jouent la carte animalière : le restaurant Neko (café à chats, 11e arrondissement), le Cabane (décor forêt et faune sauvage, 9e arrondissement) ou encore l’aquarium-restaurant Les Grands Bassins à la Villette. Chacun propose une immersion différente, mais aucune n’égale la combinaison unique du MNHN : vrai cadre scientifique + animaux vivants + gastronomie accessible.