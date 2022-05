La belle station de montagne de Combloux en Haute Savoie, nichée à l’ombre du Mont Blanc, mérite bien son surnom, la Perle des alpes. Village savoyard traditionnel entouré de superbes paysages de montagne, c’est un excellent choix pour les personnes qui recherchent de superbes pistes de ski, de randonnée et de vélo.

Outre sa jolie église, ses restaurants, ses bars, ses cafés et ses boutiques, les remontées mécaniques de Combloux vous permettront de rejoindre certains des meilleurs domaines skiables de France aux Portes du Mont Blanc.

Profiter d’un week-end de détente

Il n’y a rien de mieux que de se ressourcer dans un environnement naturel exceptionnel. Une location de chalet avec piscine à combloux peut vous permettre de vivre le week-end idéal. Toutes vos affaires et votre matériel de ski, prêts et vous attendent au chalet. Tout ce que vous avez à faire est de sauter dans la voiture ou sur le prochain vol vers cette destination de ski incontournable.

Au cours d’un court trajet en voiture, le paysage qui vous entoure change radicalement. Et pour un séjour encore plus mémorable, un chalet de luxe peut vous fournir tous les services dont vous aurez besoin.

Combloux en hiver…

Le village savoyard traditionnel de Combloux fait bien plus que son poids quand il s’agit de skier. Vous pouvez rester près de chez vous et skier à Combloux et La Giettaz, rejoindre les incroyables Portes du Mont Blanc, ou vous rendre à Chamonix. Au-delà, l’Espace Diamant relie Bellecombe, Praz-sur-Arly, Crest-Volant, Flumet et les Saisies, lieu des Jeux olympiques d’hiver de 1992.

Voici une vidéo montrant cette région :

Le ski de nuit est une expérience que vous n’oublierez jamais, et ici vous pourrez skier dans la magnifique Vallée Blanche sous la pleine lune, accompagné d’un guide. Cette course de 23 km dont 2 000 m de dénivelé positif vous conduire de l’Aiguille du Midi à la Mer de Glace. Combloux est également une destination prisée des skieurs handicapés, avec un centre Handiski, où vous trouverez des moniteurs et du matériel spécialisés.

Qu’est-ce qui vous attend en été ?

En été, les montagnes attirent les randonneurs et les cyclistes. Il y a un grand choix de sentiers dans et autour de Combloux. Vous aurez ainsi l’occasion d’explorer les terres agricoles, les forêts, les glaciers et les pâturages à l’ombre des montagnes du Mont Blanc. L’office du tourisme a même mis en place un parcours qui vous fera découvrir quelques-uns des fabuleux édifices baroques de la région.

Il y a aussi beaucoup de choix pour les cyclistes, des descentes exaltantes en montagne aux pistes de ski de fond et aux promenades en bord de rivière. L’office de tourisme pourra vous proposer une large gamme d’itinéraires routiers et de montagne. Les jeunes coureurs voudront peut-être se diriger directement vers la piste de pompe du village. Libre d’accès, le défi consiste à contourner la piste de 210 m sans avoir à pédaler. Par une chaude journée, vous pouvez vous rafraîchir au lac artificiel. L’eau de ce lac écologique est filtrée par des plantes plutôt que par des produits chimiques.