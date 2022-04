La Provence est une destination très inspirante pour tous les voyageurs. Vous pouvez y découvrir une variété d’attractions, dont des ruines antiques, des sites naturels surprenants ou encore des plages magnifiques. De plus, dans cet environnement naturel fascinant de la Provence, vous trouverez également certains des plus beaux villages du sud de la France.

Néanmoins, la Provence c’est bien plus que ses lieux pittoresques, c’est aussi une ambiance joyeuse, mais calme. De nombreuses heures d’ensoleillement, une lumière magique, des festivités locales, et bien sûr la lavande qui fleurit chaque été. L’atmosphère dans cette région est vraiment unique et difficile à décrire avec des mots. D’ailleurs, si vous envisagez de passer des vacances inoubliables, les hôtels de la région Provence ne manquent pas.

Avignon, un quartier historique à découvrir

Le quartier historique le plus impressionnant à voir en Provence est sans aucun doute Avignon. Les sites qui se démarquent dans cette fantastique ville médiévale sont le Palais des Papes, le précieux Pont Saint-Bénézet, les remparts de la ville, le Petit Palais et bien évidemment le Notre-Dame-des Doms.

En plus de visiter les principaux sites touristiques, il est aussi recommandé de vous promener dans les rues pavées de la vieille ville ou de profiter de l’atmosphère des grandes places de la ville.

Aix-en-Provence, un incontournable de votre voyage

L’une des villes les plus élégantes à visiter en Provence, et probablement l’une des plus belles villes de France est Aix-en-Provence avec son atmosphère bourgeoise et son fantastique patrimoine culturel.

Ses larges boulevards comme le merveilleux Cours Mirabeau, les places élégantes et les marchés quotidiens contribuent tous au charme de cette ville. Sur un magazine de voyage, vous ne ferez qu’admirer cette magnifique ville en photo. Rien ne vaut un vrai séjour en Aix-en-Provence où a vécu le peintre impressionniste Cézanne.

Cavalaire, la destination idéale pour passer ses vacances

Cavalaire est une station balnéaire située sur la côte sud, juste à l’ouest de Saint-Tropez. Il y a une magnifique plage de 3 km qui est le principal attrait de cette région. C’est la ville balnéaire par excellence, un lieu de promenades et de palmiers, de bars de plage et de volley-ball sur sable.

Cette ville est le paradis des amateurs de voile, son port est facilement accessible et a la capacité d’accueillir plus d’un millier de bateaux. Un voyage à Cavalaire vous réserve de belles surprises. Avec un climat doux et ensoleillé toute l’année, c’est le cadre idéal pour passer des vacances reposantes.

Gordes, un village authentique

Il n’est pas étonnant que Gordes soit toujours cité sur les listes des plus beaux villages de Provence et de toute la France. Ce village situé au sommet d’une colline vous impressionnera de loin avec ses maisons en pierre et ses toits en terre cuite.

C’est un vrai plaisir de se perdre dans les ruelles pavées à l’ambiance résolument médiévale, de visiter le château ou simplement de profiter de la vue sur le paysage environnant qui ont inspiré de nombreux artistes célèbres.

Roussillon, une destination pittoresque

L’un des villages les plus pittoresques à visiter en Provence est Roussillon. C’est un petit village provençal d’un peu plus de 1 000 habitants. Le Roussillon est très coloré : l’orange, le rouge et le jaune sont les couleurs dominantes, résultat de l’ocre qui servait à la construction des maisons.

À proximité de Roussillon, vous pourrez visiter l’antique mine de pierre, d’où l’on extrait l’ocre. Vous pouvez suivre le sentier nommé Sentier des Ocres, dans lequel vous aurez la chance de voir diverses formations rocheuses colorées.