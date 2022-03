L’île Seguin de Boulogne-Billancourt abrite sur sa pointe en aval la Seine Musicale. Je vous présente cet ensemble dédié aux expos culturelles.

La réalisation de la structure

Un contrat de partenariat a eu lieu entre le Conseil Général des Hauts-de-Seine et le groupement Tempo Ile Seguin. Le partenariat est signé pour une durée de 27 ans.

Le mandataire est Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Les autres acteurs incluant Sodexo, Ofi Infravia et TF1.

Le contrat de partenariat implique la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des lieux. De plus, l’opérateur se charge de développer les recettes d’exploitation via une programmation propre et celle du conseil général.

Le foncier de 2,35 hectares est fourni pour 1 euro symbolique par le conseil général. L’enquête publique de 2013 à début de 2014 n’a fait l’objet d’aucun recours.

La conception de la Seine Musicale

Elle revient aux architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines. Quant à la scénographie des salles, elle est confiée à l’agence d’UCKS scéno de Michel Cova.

Des études acoustiques sont réalisées par Nagata Acoustics et Lamoureux Acoustics.

L’organisation de l’infrastructure

L’équipement comprend la Grande Seine, l’Auditorium Patrick Devedjian. Il faut ajouter le pôle de répétitions et d’enregistrement, les salles de répétition et les bureaux.

Les ensembles résidentes portent sur Insula Orchestra, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, l’Académie Musicale Philippe Jaroussky. Il ne faut pas oublier les commerces et les espaces de réception.

La grande salle comprend sur son toit un jardin. La superficie totale atteint 36 500 m².

Les divers composants

La grande rue et le grand foyer font 1 000 m². Ils accueillent un bar, un café restaurant, plusieurs boutiques ayant pour thème la musique ainsi que l’hébergement d’expositions culturelles.

Quant à l’Auditorium, il prend la forme d’un nid ou une sorte d’œuf en bois tressé doté de panneaux photovoltaîques qui forment un voile. Le déplacement suit celui du soleil.

L’Auditorium est pourvu d’un orchestre symphonique ou de la musique contemporaine. La salle en vignoble dispose d’une capacité de 1 150 places.

La Grande Seine

Les grandes salles reçoivent des concerts, des comédies musicales, les spectacles vivants, les ballets, les spectacles pour enfants. Les entreprises peuvent réserver des espaces pour les colloques, les séminaires, les salons et autres programmes.

Un espace restaurant, un parvis et le jardin Bellini complètent le tout. Le jardin de 7 410 m² est ouvert au public.

Il offre un panorama imprenable sur l’auditorium, L’île Seguin ainsi que le rive de la Seine.

