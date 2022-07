Il est possible d’accéder au parc des Chanteraines à Gennevilliers ou Villeneuve-la-Garenne en Ile de France. Je vous propose d’aller à la rencontre d’un lieu naturel enchanteur.

Les options disponibles

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine met en avant le parc des Chanteraines pour les amateurs d’espaces naturels. C’est l’occasion d’arpenter des vallons, des bosquets et autres pelouses.

Il faut ajouter les sentiers pédestres joliment arborés avec des essences de taillis comme le chêne, l’orme, l’érable, le charme et tant d’autres. Le patrimoine végétal bénéficie d’un programme annuel de réaménagement paysager incluent la restauration des plantations.

L’espace dissimule la zone industrielle de l’avenue Charles de Gaulle.

Les divers secteurs aménagés

Le secteur des Tilliers offre un passage rafraîchissant vers les Hautes-Bornes pour rejoindre le secteur des Fiancés via le boulevard Charles de Gaulle. C’est l’occasion d’admirer une charmante mare, des jeux d’eau ainsi que des effets de brumisation provenant du sol.

Quant au secteur des Mariniers, il est sis le long de l’estacade avec vue sur les berges de la Seine. Il est accessible entre le pont d’Epinay et l’avenue Philippe Lebon au cœur de Gennevilliers.

La vue de chemin de fer du petit train des Chanteraines dispose d’une zone de promenade dédiée aux piétons et aux cyclistes.

Les autres secteurs à explorer

Un chemin situé sur la promenade bleue du Schéma départemental des parcours buissonniers inclut une allée de trois mètres de large. Cette allée mène vers des prairies naturelles.

La balade intègre sept placettes, des bancs et des méridiennes pour observer la Seine. La promenade bleue est une opportunité pour découvrir le tronçon de liaison verte du secteur du boulevard Dequevauvilliers et le bord de Seine.

Le secteur des Louvresses alterne les espaces ouverts à travers la prairie et les rangs de culture avec les espaces fermés composés de bosquets et de mails. L’allée centrale relie les espaces avec trois placettes à côté des axes de desserte.

La prairie messicole et rudérale possède des plantes locales à des pierres couleurs ocre.

Les activités du parc

Il faut citer la ferme des Chanteraines du côté des Hautes-Bornes. Elle est inspirée des fermes normandes du Vexin du 19ème siècle.

Le théâtre de Guignol date des années 80 et combine la féerie et la tradition. Le jet d’eau du parc est pourvu d’aires de jeu, de colonnes d’eau et de cascades.

Les activités sportives portent sur le kayak, la planche à voile, la plongée, les jeux de ballon, le tir à l’arc. La promenade en berge de Seine « Villerenne » autorise la pêche pour les détenteurs de permis.

Crédit Photo : leparisien.fr & hauts-de-seine.fr