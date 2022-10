En tête de liste de tous les voyageurs, la ville de l’amour offre des expériences et des panoramas inégalés à tous ceux qui viennent se prélasser dans sa beauté. Mais les promeneurs ne savent pas que la ville la plus aimée du monde est tout aussi fascinante en hiver. Paris en hiver se transforme en un spectacle époustouflant avec ses rues vintage, ses cafés parfaits et ses icônes populaires saupoudrées de neige croustillante. Sur la terrasse d’un restaurant, vous pouvez jouer au casino francais en ligne.

Il ne faut pas manquer l’expérience inégalée de marcher dans ses ruelles enneigées et ses jardins glacés lorsqu’ils sont ici. Faites défiler vers le bas pour trouver le meilleur de ce que Paris offre en hiver afin que vous puissiez personnaliser votre voyage organisé en Europe pour intégrer ces expériences inégalées dans votre circuit.

Musée du Louvre

Le site qui abrite la plus grande collection d’œuvres d’art d’avant le XXe siècle au monde n’a plus besoin d’être présenté ! Outre le plus grand, le Louvre abrite la collection la plus diversifiée de peintures, sculptures, pièces décoratives… Chaque année, les touristes visitent cet endroit en grand nombre, notamment pour se prélasser dans la gloire de la célèbre Mona Lisa et de la Vénus de Milo.

Voici comment est Paris en hiver :

Le palais est vieux de plusieurs siècles et en plus d’abriter des œuvres d’art de maître, le palais a une riche signification historique. Lorsque vous êtes ici en hiver à Paris, assurez-vous de découvrir toutes ses œuvres d’art connues, ainsi que moins connues, mais tout aussi intrigantes comme Vermeer, Caravaggio, Rembrandt et d’innombrables autres.

Notre Dame

Non seulement la plus populaire, mais la cathédrale Notre-Dame de Paris est aussi la plus belle cathédrale gothique du monde. Bien qu’il figure parmi les lieux les plus célèbres à visiter à Paris, il a été très longtemps ignoré, avant de retrouver sa popularité et une augmentation soudaine de l’afflux de touristes après avoir été présenté dans la merveille littéraire de l’écrivain Victor Hugo « Le Bossu de Notre-Dame ».

Il faut voir ses tours spectaculaires, ses flèches, ses vitraux, sa crypte archéologique et ses statues lors d’une visite à Paris en hiver.

Tour Eiffel

Symbole d’élégance et d’amour, l’icône la plus reconnue de Paris est plutôt un ajout récent à sa lignée de merveilles architecturales, dont la plupart sont séculaires. Les voyageurs adorent visiter la Tour Eiffel à Paris en janvier lorsqu’elle est recouverte de neige et offre les spectacles les plus époustouflants de la ville la nuit. C’est la principale attraction de la ville qui attire la plupart des touristes.

Aussi charmant qu’il puisse être le jour, il devient encore plus époustouflant la nuit lorsqu’il est illuminé par des lumières festives. La tour récemment rénovée est désormais équipée de panneaux solaires et de plateformes d’observation au sol en verre, qui offrent des spectacles époustouflants de Paris en hiver !

Jardins du Luxembourg

Inspiré des jardins de Boboli à Florence, le jardin du Luxembourg couvre une superficie de plus de 25 hectares et a été créé en 1612. Divisé en jardins à la française et jardins à l’anglaise, le parc abrite une forêt géométrique, un grand bassin, une roseraie, un verger de pommiers, un rucher enseignant aux gens l’art de l’apiculture, plus de 106 statues, la monumentale fontaine Médicis et de nombreuses serres avec une variété de belles orchidées.

Il y a de nombreuses choses à faire dans ce jardin, comme regarder des spectacles de marionnettes, profiter de manèges et de toboggans passionnants, jouer à des jeux comme les échecs et le tennis, ou simplement se promener dans le jardin avec votre bien-aimé, surtout en hiver à Paris.