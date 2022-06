La tendance est largement sollicitée avec les hôtels Comme A La Maison à titre de refuge urbain. Je vous présente les bonnes adresses de la capitale française.

Les caractéristiques de l’hôtel comme à la maison

Il s’agit d’établissements contenant des chambres à quantité limitée, un accueil sur mesure, des espaces communs conviviaux. De plus, la déco a fait l’objet de recherches poussées.

Les visiteurs qui séjournent dans un hôtel Comme A La Maison apprécient ce genre de prestations à la fois personnalisé et chaleureux.

Quelques univers attrayants

A l’hôtel CasaÔ, le raffinement est à l’honneur dans le quartier du Sentier en plein 2ème arrondissement. Les fondatrices ciblent un esprit maison au style parisien.

La déco tendance et cosy achève de magnifier le concept sis entre hôtel et hébergement. L’accès à l’immeuble est possible avec un code unique.

Dans l’hôtel Sopi à proximité de la Place Saint-Georges, l’intimité et la confidentialité sont de mise. Les sept chambres sont décorées avec goût et style mélangent vintage et contemporain.

Il est situé dans le quartier ultra-branché de South Pigalle. Deux autres adresses sont proposées à l’opéra et dans le Marais.

D’autres refuges urbains pratiques

Ne ratez pas les Suites & Hôtel Helzear Etoile. Elles sont établies au triangle d’or entre les Champs Elysées et le pont de l’Alma.

Il s’agit de studios et d’appartements design. Les appartements accueillent entre 2 et 8 personnes.

La cuisine intègre un réfrigérateur, une machine à café et un micro-ondes. L’esprit déco de style feutré est un bonus.

Quant au Laz’Hotel Spa Urbain Paris, il est sis entre la Gare Saint-Lazare et la Place de Clichy dans le 9ème arrondissement. Le style raffiné est privilégié.

Les chambres sont bien équipées. Il faut noter le confort du Spa avec piscine, la présence d’un sauna, de soins et d’une salle de fitness, sans oublier le bar.

Les adresses récentes

Ouvert depuis peu, le 9 Hôtel République se différencie par des espaces de vie communs. En effet, les clients peuvent travailler, se rencontrer.

Pour sa part, le COQ Hôtel et son Community of Quality est un endroit animé façon esprit club. Les membres s’occupent de l’animation.

Le City Guide est très pratique. Il faut citer le salon, le lobby, le jardin d’hiver. Selon les occasions, ils peuvent être transformés en salle de cinéma, en salle de réunion, en salle d’exposition ou en salle de spectacle.

Un concept différent

Le concept permet de mettre en valeur une hôtellerie au style différent. Les hôtes mettent l’accent sur la décoration intérieure bien pensée, l’accueil inégalé.

Crédit Photo : madamedecore.com & elle.fr